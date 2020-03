35 évesen elhunyt az angol másodosztályban szereplő Cardiff City labdarúgója, Peter Whittingham.



Az Aston Villa volt játékosa a halála előtt több mint egy hétig feküdt kórházban, miután fejsérülést szenvedett egy pubban Berryben.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.



