Joe Cole úgy véli, hogy a Premier League szezonját meg kell szüntetni, ha azt nem lehet befejezni - még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a korábbi klubja, a Liverpool nem lesz bajnok.

Az egykori angol válogaott játékos, aki 2003 és 2010 között három Premier League címet is nyert a Chelsea csapatával, úgy véli, hogy a fennmaradó mérkőzéseket ne fejezzék be, ha a koronavírus továbbra is pusztít a világon.

"Nyilvánvaló, hogy ha lehetséges, akkor mihamarabb be kell fejezni a szezont. Ez lenne a legideálisabb, de csak akkor, ha ez biztonságos. Ha nem lehet befejezni a szezont, és közel állunk a következő kezdetéhez, akkor úgy gondolom az lenne az igazságos, ha egyszerűen csak újraindítanák a bajnokságot" - mondta Cole.



Jürgen Klopp együttese mindössze hat pontra van attól, hogy három évtizedet követően ismét bajnokok legyenek. Az előnyük 25 pont a második helyezett Manchester City előtt.

"Mindenki azt akarja, ami a legjobb a klubjuk számára. Véleményem szeirnt az az egyetlen megoldás, ha nulláról újraindítják a bajnokságot, amennyiben nem tudják azt most befejezni időben. Biztos vagyok benne, hogy nálam inteligensebb emberek rengeteg megoldással előálltak már, de jelenleg olyan helyzetben vagyunk, amikor az országnak össze kell tartania."

"A futball világában ezt meg kell értenie mindenkinek. A 100 méteres versenyen, ha 70 méteren befejezik is sok kérdést vet fel... Soha nem lehet tudni a sportban sem, hogy mit hoz a jövő. Egyes klubok számára biztosan előnyös lesz a helyzet, mások pedig nagyon idegesek lesznek, de a labdarúgásnál fontosabb dolgok is vannak az életben" - zárta mondandóját a 38 éves visszavonult játékos.



