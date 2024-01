Hatalmas botrány tört ki a West Bromwich Albion és a Wolverhampton Wanderers összecsapásán. A vendégek 2-0-s vezetését követően a szurkolók tüzijátékokat és petárdákat kezdtek durrogtatni, majd a zavargás verekedést szült.



A Mirror beszámolói szerint a stadion több pontján egyszerre alakultak ki összecsapások, néhol a szurkolók egymással, néhol a rendőrökkel kerültek összetűzésbe.

A bíró azonnali hatállyal felfüggesztette a meccset, a hazai játékosok pedig a családi részleg felé haladtak. Kyle Bartley épségét nem féltve a felugrott a lelátóra, és a saját kezével mentette ki kisgyermekét a tömegből.

A bunyóba néhány játékos is belekeveredett, hiába próbálta több, mint 50 rendőr és steward uralni a helyzetet. Egy szurkolót a pályán kellett átvezetni, és jól látszott, hogy komolyabban megsérült, egész arcát vér borította.

Thomas Bramall játékvezető végül 30 perc szünetet követően ismét felengedte a csapatokat a pályára, akik befejezték a találkozót. A mérkőzés végeredménye maradt 2-0, így a Wolves jutott tovább.

West Brom fan, with his face completely covered in blood being led away by police inside the Hawthorns.



The Wolves fans sing “let him die…”



Scenes English football hasn’t seen for many, many years. pic.twitter.com/xluR6eIuuL