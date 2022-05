Tizenhét éve annak, hogy Luis Garcia megszerezte híres „szellemgólját” a Chelsea ellen, ám a szurkolók még ma sem biztosak abban, hogy a labda áthaladt a gólvonalon.



A 2005-ös BL egyik elődöntőjében a Chelsea és a Liverpool nézett egymással farkasszemet. Az első mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, így az anfieldi összecsapás hatalmas jelentőséggel bírt.

A találkozót végül a Liverpool nyerte, amely aztán meg sem állt a BL-címig. Az AC Milan elleni döntőben az angolok háromgólos hátrányból álltak fel, majd büntetőkkel megverték a piros-fekete gárdát a futballtörténelem egyik legjobb meccsén.



De most vissza az elődöntőre! A Chelsea elleni mérkőzés egyetlen gólját Luis Garcia szerezte, a találat azonban olyannyira emlékezetesre sikerült, hogy a szurkolók fejében mai napig nem halványul a képe.



A Liverpool csaptkapitánya, Steven Gerrard átjuttatta a labdát a „Kékek” védelmén, amit Milan Baros próbált elérni, mielőtt a Chelsea kapusa Petr Chec odaért volna. Míg a hazai szurkolók tizenegyesért és piroslapért esedeztek hangorkán formájában, Garcia elcsente az üresen lévő labdát és a kapuba célzott. A labdát ugyan kirúgta a Chelsea csapatkapitánya, John Terry, de néhány pillanatnyi kavarodás után a szlovák játékvezető, Lubos Michel jelezte, hogy a játékszer áthaladt a gólvonalon.





#OnThisDay in 2005, @luchogarcia14 sent us to Istanbul pic.twitter.com/eBNbIm4fPN

— Liverpool FC (@LFC) May 3, 2022