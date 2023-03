A Tottenham zárt kapus meccsen lépett pályára az angol harmadosztályú Ipswich ellen, hogy ezzel rázza fel azokat a játékosokat, akik nem távoztak a válogatott-szünet miatt.



A találkozón nem volt jelen Antonio Conte, aki Olaszországba utazott a legutóbbi bajnokin történt blamát követően.

A Sun értesülései szerint a találkozót 3-2-re nyerte az Ipswich, akik kétgólos hátrányt dolgoztak le.

Ez az eset is jól mutatja, hogy Conte a távozás kapujában áll. A szakadék széléhez az is közelebb lökheti, hogy a klub tulajdonosa nagy kedvelője a Bayern által menesztett Nagelsmannak, akit a hírek szerint már meg is kerestek azzal, hogy vegye át a stafétát az olasz mestertől.

