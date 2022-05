Thiago Silva 37 éves lett. A Chelsea sztárja azonban nem tervezi a pihenést, és abban reménykedik, hogy inspirálni fogja a fiatal labdarúgókat.

Amióta 2020 nyarán ingyen távozott a Paris Saint-Germaintől, Thiago Silva a Chelsea egyik vezére lett. A veterán védő nagy dicséretet kapott az elért eredményeiért, és januárban meghosszabbította szerződését a következő szezonra. 37 éves lett, de még nem tervi a visszavonulást.

„Szeretném inspirálni a most kezdődő fiatal futballistákat. Tudatni velük, milyen messzire juthatnak az életben és akár 38 vagy 39 éves korukban is játszhatnak még. Boldog vagyok, hogy ilyen idősen is játszhatok még, és ha ez másokat is inspirál, az fantasztikus” – mondta Silva a Chelsea weboldalának.

Borítókép és fotók: Chelsea / Twitter