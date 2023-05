Egy közvéleménykutatás keretein belül érdekes lenne néhány menedzsernek feltenni a kérdést, hajlandóak lennének-e legjobb támadójukat elcserélni a sokak által jelenleg világ legjobb csatárjának tartott Erling Haalandra?

Nem azért, mert az eredmény előre borítékolható lenne, hanem, hogy lássuk, akad-e olyan, aki nemet mondana az üzletre?

Ivan Toney a körülötte kialakult botrány ellenére is megőrizte jó formáját, és immáron 20 gólnál jár a bajnokságban. Egy topcsapatban ez nem lenne meglepő, de ha figyelembe vesszük, hogy a nemrég angol válogatottban is bemutatkozó futballista ezt a liga egyik legszerényebb költségvetésű csapatában, a Brentfordban érte el, máris más a történet íve.

???? Thomas Frank has sat down with the media this afternoon to look ahead to Liverpool #LIVBRE pic.twitter.com/KEqlGgTxFQ

A méhek jelenleg a kilencedikek, Thomas Frank menedzsernek fel is tették az előbbiek fényében izgalmas kérdést: elcserélné szezon végén legnagyobb talizmánját a norvég gólgépre?

„Természetesen nem. Ivan egy topklubban 25-nél is több gólt tudna lőni. Nagyon boldog vagyok, amiért itt van velünk, emlékezetes, amit letesz az asztalra. Nagyon jók vagyunk helyzetkidolgozásban, és a 20 gólja figyelemre méltó.”

???? Swapping Ivan Toney for Erling Haaland



"Of course not. Ivan in a top four club would score 25+ goals. I’m very happy he’s playing for us and it’s remarkable what he’s done. We are quite good at creating chances and him scoring 20 goals is remarkable"#BRELIV pic.twitter.com/KazVv79P82