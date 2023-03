Több hónappal azt követően, hogy Cristiano Ronaldo távozott a Manchester Unitedtől, a klub vezetőedzője, Erik ten Hag megszólalt a portugállal kapcsolatban.



Cristiano Ronaldo 2022 novemberében adott egy terjedelmes interjút Piers Morgannek, melyben több ponton is kritizálta a Manchester Unitedet és annak edzőjét. A nyilatkozat következtében az ötszörös aranylabdásnak távoznia kellett a csapattól és most már az Al Nassr csapatát erősíti. Átigazolását követően a United újra formába lendült és jobbá vált. Most a klub vezetőedzője, Erik ten Hag beszélt a történtekről.



„Voltak okok, amiért így döntöttünk, ebből néhány nyilvánvaló volt. Tisztában voltam a következményekkel, de a futballban minden lehetséges és sajnálom, nem alszom rosszul emiatt” – mondta Ten Hag a Sky Sportsnak.



„Olyan döntéseket kell hoznom, amelyek a csapat és a klub fejlődését szolgálják. Ez az én feladatom és az én felelősségem, és ki kell állnom a meghozott döntéseimért” – tette hozzá.

Borítókép: Stu Forster/Getty Images