„Van egy problémánk” – nylatkozta Erik Ten Hag a Manchester City elleni FA-Cup finálé előtt. Azonban végre egy olyan gondot ecsetelt, amelyet az egész szezonban elfogadott volna.

„A menedzsernek és az edzői gárdának ezúttal luxusproblémái vannak, ami jó” – mondta Ten Hag.

A kérdés, hogy Rasmus Hojlundot ezúttal kezdőként szerepeltesse vagy kezdjen ismét a cserék között?

A dán játékos a United utolsó két meccsén ugyanis a kispadon indított, majd Ten Hag a második félidőben behozta Hojlundot, aki mindkét alkalommal gólt szerzett, ami igencsak elgondolkodtatta a mendzsert.

„Nem dilemma ez. Úgy gondolom, hogy mindkét formáció sikeres lehet. A kérdés, hogy melyik mellett döntünk majd a Wembleyben. Rasmus Hojlund esetében abszolút megfontolandó a kezdőbe helyezése. De azt is végig kell gondolni, hogy nemcsak egy, hanem tizenegy játékos kell egy fináléban, sőt még arra is gondolni kell, hogy kit hozhatok be a kispadról, hogyha bármi történik.„

Az angol kupadöntőt szombaton délután négykor rendezik majd a két manchesteri csapat között.

(Fotó: facebook/Manchester United)