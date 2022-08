Erik ten Hag a csapat előtt közölte döntését Cristiano Ronaldóval.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Erik ten Hag a Brentford elleni 4-0-s, csúfos vereség után visszavonta játékosai szabadnapját és egy 13,8 kilométeres futóedzést vezényelt le nekik. Annak érdekében azonban, hogy megmutassa, a vereség nem csak a labdarúgók felelőssége, beált övéi közé, amivel kivívta a tiszteletüket.



A nyáron kinevezett vezetőedző minden eszközt próbál bevetni, hogy jobbá tegye csapatát.









A The Sun nemcsak a különleges futóedzésről számolt be, hanem arról is, hogy a Liverpool elleni mérkőzés előtt a holland összehívta játékosait, és miután biztosította őket arról, hogy a beszélgetésnek nem lesznek következményei, arra kérte őket, hogy mondják el minden panaszukat.



Ezen a megbeszélésen Erik ten Hag közölte Harry Maguire-rel és Cristiano Ronaldóval, hogy a Liverpool elleni összecsapáson nem fognak szerepelni a kezdőcsapatban. A Sun értesülései szerint az ötszörös aranylabdás nem szólalt meg a találkozón.



A jelentés hozzáteszi, hogy Ten Hag rosszul van a Ronaldo körül kialakult cirkusztól, amely azzal fenyeget, hogy aláássa az újjáépítési munkáját.



A cikk kitér arra is, hogy a csapat játékosai közül Marcus Rashford szót kért, és nekiszegezte a vezetőedzőnek a kérdést, mikor fog kilencesként szerepelni. Ten Hag megígérte neki, hogy a Liverpool ellen eljön ez a pillanat, a meccs pedig bebizonyította, hogy a szakember jó döntést hozott.



Jól látszik, hogy az új szakember nem kivételez senkivel, ha az eredményesség a cél, és bármilyen eszközt hajlandó bevetni.

Borítókép: Ian Hodgson/PA Images via Getty Images