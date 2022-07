A Manchester United vezetőedzője, Erik ten Hag figyelmeztette csapatát, hogy a remek edzőmeccsek ellenére, még sok feladat vár rájuk.



Az angol klub jelenleg Ausztráliában játszik edzőmeccseket, melynek keretein belül a Liverpoolt, a Melbourne Victoryt és a Crystal Palace-t is legyőzte. az újabb kényelmes szezon előtti győzelem ellenére még bőven van tennivalója. Anthony Martial mindhárom meccsen gólt szerzett, és Jadon Sancho és Marcus Rashford is remekelt, ami bizakodásra adhat okot a rajongóknak a Premier League augusztus 7-i rajtja előtt.



A klub nemrég kinevezett vezetőedzője elismerte, hogy sok mindennel elégedett, ugyanakkor hangsúlyozta, a munkát még nem végezték el.



„Örülünk a javulásnak, amit tapasztaltunk, de még sok a tennivaló” – mondta Ten Hag a MUTV-nek.



„Csodálatos gólokat szereztünk, ez is igaz. Nyomást gyakoroltunk. Egész nap nyomást helyeztünk rájuk, ha tehettük magasan tettük ezt. Ha nem tudjuk ezt megtenni, akkor az alsó blokkban kell véghez vinnünk. Nyomnunk kell, de csapatként is meg kell tennünk.”



„A nyomás gyakorlásában még mindig látok olyan pontokat, amit nem engedhetünk meg magunknak. Javulnunk kell ebben.”



„A United támadói rengeteget dolgoznak, sokat futnak, rengeteg energiát fektetnek a védekezésbe, és gólszerzés lesz a jutalmuk, mivel labdákat szerzünk magasan a pályán. Egyetlen ellenfél sem szereti, ha a védővonalon nyomást gyakorolnak rá.”

Bortókép: Mark Evans/Getty Images