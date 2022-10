A Manchester United vezetőedzője, Erik ten Hag elmagyarázta, miért nem cserélte be a portugált a Tottenham ellen, és miért döntött úgy, a portugál nem lehet ott a Chelsea-vel való összecsapáson.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Manchester United hivatalos közleményben jelentette be, hogy Cristiano Ronaldo nem vehet részt a Chelsea elleni mérkőzésen. Eközben a The Athletic arról számolt be, hogy a portugál klasszis az elsőszámú csapat edzéseit sem látogathatja. Ennek az lehet az oka, hogy miután a Tottenham elleni mérkőzésen Erik ten Hag nem cserélte be a játékost, Ronaldo már a mérkőzés lefújása előtt kirohant az öltözőbe.



A portugál nem először cselekedett így, a tavaly nyári Rayo Vallecano elleni mérkőzésen hasonlóan járt el, igaz akkor több társa is követte őt.



Erik ten Hag egy sajtótájékoztatón mondta el, mi áll az esetet követő döntése mögött.



„Én vagyok a vezetőedző, én vagyok a felelős a csapatkultúráért, irányelveket és értékeket kell felállítanom, és be kell tartatnom azokat. Csapatként normáink és értékeink vannak. A Vallecano utáni esetet követően azt mondtam, hogy ez nem elfogadható, de nem ő volt az egyetlen. A második alkalomnak következményei vannak, mi pedig e szerint cselekszünk” – mondta a Daily Mail szerint.



„Holnap hiányozni fog, a csapatnak is hiányozni fog, de ez fontos a csapat hozzáállása és mentalitása szempontjából, és most a Chelsea-re kell koncentrálnunk, mert ez fontos. Figyelmeztettem a szezon elején, hogy legközelebb ennek következményei lesznek. A futball csapatsport, amiben a játékosnak be kell tartania bizonyos normákat, nekem pedig irányítanom kell” – tette hozzá.

