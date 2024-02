Erik ten Hag és Marcus Rashford a hírek szerint nem állnak szóba egymással, és félő, hogy a kapcsolatuk visszavonhatatlanul megromlott.

A The Sun szerint ten Hag és Rashford alig beszélnek egymással, mióta a sztár a múlt hónapban beteget jelentett az edzésre egy 12 órás belfasti ivászat után.

A beszámoló hozzáteszi, hogy a kapcsolat Ten Hag nyilvános nyilatkozatai ellenére sem javult meg. A Manchester United menedzsere állítólag behívta Rashfordot egy privát találkozóra, hogy meghallgassa a magyarázatát.

