Cristiano Ronaldo a Manchester Unitednél betöltött szerepe körül tovább nőtt a zűrzavar, amikor az Aston Villa elleni mérkőzésen csapatkapitányként léphetett pályára.



A portugál sztár a nyár folyamán szerette volna elhagyni az együttest és a felkészülési szezon nagy részét is kihagyta. Az ötszörös aranylabdás Erik ten Hag irányítása alatt csak kevés lehetőséget kapott és általában a kispadot koptatta. A kettejük közti kapcsolat tovább romlott, amikor Ronaldo a Tottenham elleni mérkőzésen már annak elfújása előtt berohant az öltözőbe. Ezt követően a klub úgy döntött, hogy a játékos nem léphet pályára a következő mérkőzésén.

Az eltiltása után a portugál visszatért, az Aston Villa ellen pedig csapatkapitányként léphetett pályára. Ten Hag döntésén sokan meglepődtek, így a mérkőzést követően meg is kérdezték a szakembert, mi állt a választása mögött.



„Több csapatkapitányunk van, de Harry (Maguire) a kispadon ült, Bruno (Fernandes) pedig el volt tiltva, szóval azt a játékost kellett kiválasztani, aki be tudja tölteni a vezető szerepét” – magyarázta Ten Hag.



„A kapus gyakran távol van a történésektől, különösen a másik térféltől, mi pedig az ellenfél térfelén akarunk játszani.”



„Casemiro még nem beszél teljes angolul, úgyhogy Cristiano lett. Nagyon jól játszott az elmúlt két meccsen, reméltem, folytatja ezt a folyamatot.”



„Ha kapitány és vezető vagy, példát kell mutatnod, és ezt várom el tőle. Fontos része a csapatnak, elégedettek vagyunk vele, és most még többet kell vállalnia a vezető szerepből” – tette hozzá.



Az Aston Villa korábbi edzője, Tim Sherwood azonban bírálta Ten Hag szavait.



„Alapvetően azt mondta, hogy ő volt az ötödik választás, nem igaz? Csak azt nem tudom, miért kell megindokolnia, miért adta Cristiano Ronaldónak a csapatkapitányi karszalagot. Csak fogta volna be a száját!” – jelentette ki Sherwood.

