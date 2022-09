A Manchester United új szerzeménye, Antony remekül kezdett. A klub edzője most elmagyarázza, miért volt olyan fontos a brazil szerződtetése.



A Manchester Unitednek az átigazolási időszak utolsó szakaszában sikerült megszereznie az Ajaxtól a brazil tehetséget, Antonyt. Az angol nagyklubnak alaposan a zsebébe kellett nyúlnia, a játékosért, mivel a holland klub 95 millió euró plusz 5 millió euró bónuszt kért érte.



Az új szerzemény már az első mérkőzésén próbálta bizonyítani, jó választás volt. Az Arsenal ellen kezdőként lépett pályára, és góllal járult hozzá csapata 3-1-es győzelméhez. A Manchester United vezetőedzője, Erik ten Hag most elmagyarázta, miért akarta mindenképp megszerezni a játékost.



„Látom minden potenciálját. Veszélyt jelent majd a Premier League-ben. Hiányzott egy játékos a jobb szélről. Sancho és Rashford játszhat ott, de ők inkább a bal oldalt részesítik előnyben, így most megvan az a láncszem, ami hiányzott, aki jól tud játszani a jobb oldalon” – mondta a holland a Daily Mail szerint.



„Szükségünk volt rá a jobb szélen, a gyorsaságára, a cseleire és az elszánt arckifejezésére. Ez (a bajnokság) kihívás lesz számára, de láttuk a lehetőségeit. Tovább kell drukkolnunk. Minden nap magas követelményeket támasztok elé – tette hozzá.



A Manchester United két vereséget követően zsinórban négy mérkőzést nyert meg a Premier League-ben, ezzel az ötödik helyen áll, és mindössze 3 ponttal van lemaradva az éllovas Arsenaltól.



Borítókép: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images