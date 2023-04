Antony első manchesteri szezonja a végéhez közeledik, és annyi mindenképp kiderült róla, hogy ott van benne a potenciál. Statisztikáit figyelve azonban sovány vigasz lehet az előbbi megállapítás is, hiszen a Premier Leagueben mindössze öt gólból vette ki a részét 18 meccsen.

Gordon Strachan, a vörös ördögök korábbi játékosa szerint a brazil labdarúgó aligha van azon a szinten, mint Cristiano Ronaldo, hiába gondolkozik magáról így esetleg.

„Ronaldóra emlékeztet, még ha nem is jó hasonlítgatni őket. Mintha azt gondolná, ő is ugyanolyan jó, pedig nem, szerintem a közelében sincs neki. Túl sok időt szórakozik a labdával. Amikor a portugál megérkezett, a karrierje ugyanezen szakaszában voltak, akik szembesítették a valósággal és tudtára adták: „ne haragudj, de nem akarjuk látni a táncodat a labdával, amikor be is adhatnád korábban. Használd a képességeid arra, hogy jó helyekre mozogj és produkálj valamit. Nem azért jöttünk, hogy téged nézzünk.”

A skót rámutatott a casinosite-nak, hogy az EB győztes klasszis hallgatott a kritikákra és ettől csak még jobb lett.

„Szerintem ezen a ponton Ronaldo megfogadta a tanácsait Sir Alexnek, Roy Keannek vagy Paul Scholesnak. Megértette mit várnak el tőle és egy utánozhatatlan klasszis vált belőle, akihez foghatót csak Lionel Messi személyében találunk. Nem hiszem, hogy Anthony akár csak a közelébe tudna jutni, de úgy vélem fel kell tennie a kérdést magának: „magamért teszem mindezt, vagy a csapatért?” – ha a társaidért dolgozol, rendben. Ha nem, hagyd el a játékodból. Az utolsó pár hétben varázslatos dolgokat láttunk tőle, de néha az életben az egyéni csillogás helyett csapatként kell ragyogni.”

A 23 éves szélsőnek néhány hónapig megadatott a lehetőség, hogy tanuljon a többszörös aranylabdástól, mielőtt az a szaúdi bajnokságba igazolt volna, így kiváló kérdés, látunk-e hasonló fejlődést a játékában, mint korábbi csapattársánál fiatalkorában.



