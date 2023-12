A második helyen álló Liverpool a sereghajtó otthonából úgy hozta el a három pontot, hogy Virgil van Dijk nagyszerű kapáslövésével a 37. percben vezetést szerzett, majd a kiegyenlített játékot hozó mérkőzést a magyar válogatott csapatkapitánya döntötte el a 94.-ben: Darwin Núneztől kapta a labdát középen, üresen és higgadtan, magabiztosan lőtt a jobb felső sarokba.



Három nappal korábban a Liverpool hazai pályán 2-3-as állásról fordított a hajrában a Fulham ellen.



"Kemény küzdelem volt, mindenki láthatta kívülről is, de belülről még nehezebbnek érződött - idézte a magyar válogatott csapatkapitányát a Liverpool honlapja. - De mi csak hoztuk, ami tőlünk telt, és a végén meglett a három pont, ami a legfontosabb."



Arra a felvetésre, hogy először sikerült a bajnokság során idegenben kapott gól nélküli meccset játszaniuk, úgy reagált, a kapus Caoimhin Kelleher jól végezte a dolgát, akárcsak a hátsó négyes "és talán az egész csapat".



"Együtt támadtunk, együtt védekeztünk, együtt harcoltunk - ez mutatja, mennyire akartuk (a győzelmet)" - jelentette ki.



A Liverpool egy héten belül harmadszor lép majd pályára szombaton a PL-ben, amikor a Crystal Palace-hoz látogat.



"Őszintén szólva, úgy érzem, hogy akár már holnap is játszhatnánk, de valószínűleg nem lenne a legjobb ötlet, mert fáradtak lennénk" - fogalmazott Szoboszlai a meccs után, hozzátéve ugyanakkor, hogy azért várják a következő mérkőzést, melyen reményei szerint újabb három pontot szereznek.

“We are attacking together, defending together and we are fighting together – so this shows how much we want it.”



Dominik Szoboszlai on #SHULIV win