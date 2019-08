Egy szívszorító sztori az alábbi képről: 2011-ben Sadio Mane elhagyta szenegáli faluját ,hogy a francia FC Metz csapatába igazoljon. Akart egy képet küldeni magáról az édesanyjának, de nem volt kamerája és kevés pénze volt, hogy vegyen egyet magának, így megkért egy riportert, hogy készítsen róla egy fotót.



A riporter elkérte Mane email címét, hogy elküldje a képet, de nem volt neki. A csapata email címét adta meg. A végen Mane megkérdezte: Ez a kép ingyen van?



Napjainkban Mane aranycipőt nyert, UEFA Bajnokok Ligája győztes és a világ legjobbjai között van.



A spanyol MARCA ráadásul érdekes statisztikákra bukkant a szenegáli kapcsán, ugyanis Mané 373 nap alatt 63 tétmeccset játszott, ami azt jelenti, hogy átlagosan hatnaponta pályára lépett. Mané bőven kapott meccsterhelést a 2019-es évben, ugyanis a Liverpoollal 50 mérkőzésen lépett pályára, melyeket 26 gólt szerzett és 5 gólpasszt osztott ki, majd a BL-győzelem után csatlakozott hazája válogatottjához, amellyel Afrika-kupa döntőbe jutott. Mané rövid, három hetes pihenőt követően már újra tétmeccsen bizonyíthatott, a Chelsea elleni Szuperkupa-döntőben két találatot szerzett, majd a bajnokságban is betalált.



Mané házon belül is vezet, a 2019-es évben összesen 20 gólnál jár a Poolban, ez éppen annyi, mint amennyit két csatártársa, Mohamed Salah és Roberto Firmino összesen szerzett. A Premier League-et tekintve is a szenegáli áll az élen a 2019-es naptári évben, a maga 15 találatával, melyet mind akcióból szerzett.