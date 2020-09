Új szerződést kötött az angol élvonalban szereplő Aston Villa labdarúgócsapata és az együttes válogatott kapitánya, Jack Grealish.

A klub honlapja kedden közölte, hogy a 25 éves középpályás öt évre szóló, új szerződése 2025 nyaráig érvényes.



Jack Grealish nyolcéves kora óta szerepel a birminghami klubban, amelyben a 2013/14-es idényben mutatkozott be a felnőtteknél.



Kiemelték: a futballista a Villa 2016-os kiesésekor is a klubnál maradt, és döntő érdemeket szerzett a 2019-es visszajutásban, valamint abban, hogy az előző szezonban 17. helyezett gárda kiharcolta a bennmaradást a Premier League-ben.



Az íreknél és az angoloknál is korosztályos válogatott Grealish utóbbiaknál egy héttel ezelőtt - a Dánia ellen 0-0-ra végződött Nemzetek Ligája-csoportmérkőzésen - mutatkozott be a felnőtt csapatban.

Borítókép: Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images