Yasser Al-Misehal, a szaúdi labdarúgó szövetség elnöke egy interjúban elmondta, reménykedik abban, hogy a bajnokságukba kerül Cristiano Ronaldo.

A 37 éves portugál annak ellenére, hogy egész nyáron a kiutat kereste, maradt a Manchester Unitednél. Távozási szándéka azonban valószínűleg nem csitult, így télen újból megkísérelheti a távozását.

A szaúdiak elnöke most felhívta a portugál figyelmét a bajnokságukra.

„Szívesen látnánk Cristiano Ronaldót a szaúdi ligában! Hatalmas visszajelzést adna ez nekünk és minden csapatnak jó hír lenne.”



„Miért ne sikerülhetne? Tudom, ez egy nagyon drága üzlet lenne, de a klubjaink évről évre magasabb bevételt tudnak generálni. Játszott már nálunk néhány játékos, aki korábban a Premier Leagueben is szerepelt."

Ronaldo szerződése az idény végén lejár Manchesterben, ennek egyéves meghosszabbítására azonban van lehetősége.

