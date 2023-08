Komoly csapás érte az Arsenal csapatát, ugyanis 40 millió fontért szerződtetett védőjük, Jurrien Timber megsérült és műtétre szorul.



Az Arsenal hétvégi PL-győzelmének során a játékos cserét kért, most pedig kiderítették a vizsgálatok, hogy a jobb térdének elülső keresztszalagja megsérült.

„Megerősítjük, hogy Jurrien Timber jobb térdének elülső keresztszalagja elszakadt, így a következő napokban műtéten esik át.” – áll a klub közleményében.

Ez a fajta sérülés csak műtéttel gyógyítható, Thibaut Courtois, a Real Madrid kapusa is ugyanitt szenvedett sérülést pár napja.

Timberre várhatóan több hónapnyi kihagyás vár és könnyen elképzelhető, hogy az idei naptári évben már nem láthatjuk őt a pályán.

Official: Jurrien Timber has torn his ACL as consultant specialists confirm after further check with Arsenal



“We can confirm that Jurrien Timber has sustained an injury to anterior cruciate ligament in his right knee. Jurrien will undergo surgery in the coming days”. pic.twitter.com/XyHnOVPipd