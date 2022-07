A kemény felkészülés mellett a szórakozásra is jut ideje a Chelsea sztárjainak.



A Premier League előszezonja már javában zajlik. Az angol klubok a világ legkülönbözőbb pontjain turnéznak, miközben felkészülési meccsek segítségével próbáljanak meg csúcsformába rendülni. Ezek remek alkalmat kínálnak arra is, hogy az újonnan érkezett játékosok minél jobban be tudjanak illeszkedni csapatukba. Vannak olyanok, akik a pályán bizonyítják, megérte a leigazolásuk, de olyanok is akadnak, akik a pályán kívül is bizonyítják rátermettségüket.



Így van ezzel Raheem Sterling is, aki ezúttal asztalitenisz tudását csillogtatta meg, ráadásul nem is akárki ellen. A Manchester Citytől nemrég átigazolt játékos, a „Kékek” vezetőedzőjével, Thomas Tuchellel lépett asztalhoz. A játékos elképesztő iramot diktált a rögtönzött meccsen és nagyszerű győzelmet aratott Tuchel felett, aki nem akart hinni a szemének.



Sterling vs Tuchel on Table Tennis



Lehet, hogy a szakember fejében hirtelen átsuhant a gondolat, hogy jó ötlet volt-e Sterling leigazolása, azonban ez maximum egy pillanatig tarthatott, ugyanis a meccset követően rögtön nevetésben tört ki.



A felvétel nemcsak azt mutatja meg, hogy milyen remek a hangulat a csapaton belül, hanem a nagy sztárok emberi oldalát is.

