Gareth Southgate szövetségi kapitány szerint Harry Kane lehagyhatja a válogatottsági gólrekorder Wayne Rooney-t, miután a Tottenham Hotspur futballistája négy góllal vette ki a részét az angol csapat hétfő esti, San Marinó-i 10-0-s világbajnoki selejtezős sikeréből.

A szigetországi együttes sorozatban hetedszer harcolta ki a vb-részvételt - ezúttal a magyarok csoportjából -, Kane pedig immár 48 gólos a nemzeti csapatban, ezzel Gary Linekerrel holtversenyben harmadik az örökranglistán. A 28 éves csatár - aki a múlt héten, Albánia ellen mesterhármast ért el -, már csak öt találatra van a csúcstartó Rooney-tól.



"Szerintem mindenképpen a céljai között szerepel a rekorddöntés" - mondta Southgate.

"Figyelemreméltó tény, hogy nem gyakran volt esélye ilyen estéken pályára lépni (alacsonyan rangsorolt csapatok ellen)... Ezt mindig megértette, ezzel együtt a válogatotthoz hasonlóan az egyéni ambíciói is nagyok".



A szakember szerint Kane hétfőn ismét megmutatta, milyen a mentalitása és úgy gondolja, szinte nem is az a kérdés, hogy a futballista megdönti-e az angol rekordot, hanem az, hogy mikor.



"És hogy mit tud majd kezdeni vele, ha elérte" - tette hozzá Southgate.



Kane idén rekordot jelentő 16 gólt szerzett a válogatottban és Tommy Taylor (1957) után az első angol játékos lett, aki egymás után két mérkőzésen is mesterhármast ért el. Arra legutóbb 1993-ban, Ian Wright volt képes Anglia színeiben - ugyancsak San Marino ellen -, hogy egy mérkőzésen belül négyszer is betaláljon.

