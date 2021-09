A Premier League ötödik fordulójában a West Ham United és a Manchester United egymás ellen lépett pályára.

A mérkőzésen a West Ham került előnybe, majd Cristiano Ronaldo góljával egyenlítettek a vörös ördögök.



A találkozót végül Jesse Lingard óriási bombája döntötte el. A ráadás utolsó másodperceiben West Ham támadója, Oleksandr Yarmolenko rárúgta a labdát Luke Sahw kezére.

Az esetet később videón megnézte Martin Atkinson játékvezető is, aki büntetőt ítélt a hazaiaknak. Ekkor a Vörös Ördögök edzője Ole Gunnar Solskjaer dühében a földre dobta a vizes palackot.

Solskjaer's bottle smash after VAR gave West Ham the penalty. pic.twitter.com/YK2GgUYX4u

A jelenet kisértetiesen hasonló egy három évvel ezelőtti reakcióhoz. Az akkor Európa-liga csoportkörében szereplő a Manchester United Manuel Fellaini góljával legyőzték a svájci Young Boys együttesét. A Vörös Ördögök akkori edzője, Jose Mourinho örömében a földhöz vágta a vizes palackot.

A hétvégi bajnokit 2-1-re megnyerte a Manchester United, miután a David de Gea kivédte a véleményes tizenegyest.

Watch the away end, this is a thing of beauty hahaha pic.twitter.com/ddO99vXkB3