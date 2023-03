David De Gea 2011 óta a Manchester United játékosa, ezalatt pedig több, mint 500 mérkőzésen védte a vörösök kapuját.



Legutóbbi, 2019-ben megkötött szerződésével ő lett a világ legjobban fizetett kapusa, heti 425 ezer eurós gázsival.

A 32 éves kapus kontraktusa idén nyáron lejár, a klub pedig nem biztos benne, hogy szeretnének ennyi pénzt fizetni egy kapusnak.

Habár De Gea teljesítményére nincs panasz, ha nem hajlandó jelentősen csökkenteni bérigényét, távozhat, számol be róla a Marca.

A Unitednek már jelöltje is van arra az esetre, ha elválnának útjaik De Geával. A Brentford kapusát, David Rayát szemelték ki, aki 45 millió euró körül már mozdítható is lenne.

A szintén spanyol válogatott hálóőr már két hosszabbítási ajánlatot is visszautasított jelenlegi klubjánál, azonban ha a Manchester le akarja igazolni, a Tottenhammel kell versenybe kelniük, akik Hugo Lloris utódlását szeretnék megoldani személyében.

| JUST IN!



Brentford are eyeing out a NEW goalkeeper, after David Raya rejected two contract extensions. Manchester United are interested and could sign him for around £40mil.



[via @MailSport] #MUFC pic.twitter.com/yWydFXSusB