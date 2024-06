A Chelsea olasz legendáját, Gianfranco Zolát nevezte meg a valaha volt „legidegesítőbb”, mégis „fantasztikusnak” aposztrofált riválisának Sir Alex Ferguson, a Manchester United legendás menedzsere. Figyelembe véve, hogy 26 éves MU-menedzseri karrierje során számtalan tehetséggel néztek farkasszemet játékosai, a 13 PL-aranyat nyerő skót szakember ezen listájának élén zárni komoly elismerés. A „bátor” dél-európairól egy FA-kupa csata jutott eszébe elsőként az agg szakembernek, ahol kénytelen volt „emberfogással őriztetni” őt.

„Na, a kis Zola, mindig idegesített. Az a típusú játékos volt, akit soha nem érdekelt, éppen ki az ellenfél. Folyamatosan vigyorgott, és ezzel teljesen kiidegelt engem. Mindig azt a gondolatot ébresztette fel bennem, hogy ’Hogy a fenébe élvezheti a játékot az MU ellen? Soha senki nem élvezi!’”



„Fantasztikus volt. Őstehetség. Csodás egyensúlyérzékkel. Bátorsággal. Emlékszem a Chelsea-vel talákoztunk az FA-kupában, méghozzá annak is a korai szakaszában. Az Old Traffordon szenvedtünk össze egy 0-0-t, és kénytelen voltam emberfogással őríztetni Zolát. Ez is jelzi, mennyire tiszteltem. Csodálatos labdarúgó volt, imádtam nézni a játékát. Ilyet ritkán mondok ellenfelekről, de ez is csak azt mutatja, mennyire csodálom őt.”

A „kis Zola” 7 szenzációs szezont tudott le a londoni Kékek kötelékében, 311 mérkőzésen 80 gólt szerezve. Nem mellesleg nyert két FA-kupát és egy Ligakupát is a Chelsea-vel játékosként, majd Maurizio Sarri edzői stábjának tagjaként 2018-ban rövid időre visszatért Londonba a West Ham a Watford és a Birmingham korábbi menedzsere, akiről Sir Alex csak szuperlatívuszokban tudott beszélni.

