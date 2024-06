Amikor 2013-ban, 27 év után Sir Alex Ferguson elhagyta az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Unitedet, a skót szakember megnevezte, ki lehet a legalkalmasabb az utódlására. Az MU akkor David Moyest nevezte ki, a történet pedig ismert, néhány hónap után elköszönt az előtte Evertont irányító edző és hatalmas bukás lett az új éra. A Vörös Ördögöket jelenleg irányító Erik ten Hag két szezon alatt két kupát nyert a csapattal, s ő maga sem tudja, mi lesz a jövőjét érintő kérdéssel, amire alighanem hamarosan pont kerül majd.

Sir Alex Ferguson is pushing for Mauricio Pochettino to be the new Manchester United head coach.



(Source: @GraemeBailey) pic.twitter.com/HmiidDS4LW