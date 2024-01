José Mourinho visszautasította Sir Alex Ferguson átigazolási javaslatát a Manchester United élén töltött ideje alatt.

Mourinho a United kispadjának átvételekor kapott egy átigazolási tanácsot Fergusontól. A legendás főnök, aki 2013-ban vonult vissza, csupán egy tanácsot adott a portugál menedzsernek az Old Traffordon töltött két és fél éve alatt.

Vegye meg Dele Allit.

Mourinho hozzátette, Ferguson szerint „ez a srác, azzal a mentalitással, ahogyan játszik, azzal az agresszivitással, ami a fejében van, ez a srác a Manchester United játékosa. Vedd meg Dele Allit.”

Mourinho azonban nem követte a legendás menedzser javaslatát,viszont a Tottenhamnél töltött ideje alatt dolgozott együtt a sztárközéppályással.

Az Amazon "Mindent vagy semmit" című sorozatának egyik klipjében az AS Roma menedzsere panaszkodott is a Spurs elnökének, Daniel Levynek Dele miatt: „Már Dele-nek is nagyon egyenesen megmondtam, hogy nem edz jól. Nem állítom, hogy katasztrófa, de azt sem, hogy Harry Kane. Harry Kane nagyon jól edz”.

Dele karrierje remekül indult, az MK Dons együttesétől végül a Tottenham Hotspurs csapatához igazolt, ahol az első három évében alapember volt, majd teljesítménye visszaesett. A Spursből az Evertonhoz igazolt, de nem tudott nagyot alkotni, majd kölcsönbe a Besiktashoz szerződött, de ott is adós maradt a jó játékkal.

A 27 éves játékos hosszas kihagyás után visszatért az Everton edzéseihez.

Borítókép: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images