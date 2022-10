A pletykák szerint a nyári huzavona után már a Vörös Ördögök is úgy látják, a legjobb lenne, ha Cristiano elhagyná a csapatot.

Hiába volt az előző szezonban a csapat gólkirálya, ten Hag irányítása alatt teljesen elvesztette helyét a csapatban a portugál világsztár.

A 37 éves támadót az ESPN szerint már hajlandó lenne eladni a United, viszont jelenleg nincs kereslet a játékosért, így nyárig minden bizonnyal marad. Ekkor jár majd le a kontraktusa Manchesterben.

Ezzel kissé ellentétes hírek szerint a játékost a Galatasaray már januárban leigazolná, ez viszont nem biztos, hogy megfelelő célállomás lenne az ilyen téren kifejezetten válogatós Ronaldónak.

Manchester United are confident Cristiano Ronaldo will stay at the club in January mainly because of a lack of interest in him, sources told @RobDawsonESPN pic.twitter.com/cSnvDt0uAU