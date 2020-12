Mesut Özil ügynöke arra utalt, hogy a januári átigazolási időszak alatt nem áll szándékában elhagyni az Arsenalt.

Sport365.hu - Evra: Az Arsenalnak Mesut Özil kreativitására van szüksége Mesut Özil nincs bejegyezve az Arsenal Premier League keretébe. Patrice Evra szerint ez egy rossz döntés, mivel a csapatnak szüksége van a kreativitására. Mesut Özil már március óta nem játszott mérkőzést az Arsenal színeiben. A 32 éves középpályást nem jegyzeték sem a Premier League, sem az Európa Liga keretbe sem, ezért januárig tétlenül tölti napjait az ágyúsoknál.

Özil a legjobban fizetett játékos az Ágyúsok történelmében, de Mikel Arteta irányítása alatt fölöslegessé vált. A német középpályás mind a Premier League, mind az Európa Liga keretéből kimaradt ebben a szezonban. Az Arsenal próbálja őt megsemmisíteni, de a heti 350 000 font bér továbbra is óriási probléma.

„Még egy nap is hosszú idő a fociban, soha nem lehet tudni mi lesz.Természetesen sok klub érdeklődik iránta. Ez soha nem változott. A szavaival küzd, de hűséges még ezekben az időkben is. Ez nem könnyű helyzet. Imádja a klubot, a rajongók pedig nagyon sajnálják, hogy ebben a szezonban nem kapott esélyt. Mesut volt az a játékos, aki 141 mérkőzésen elérte a Premier League-ben az 50 gólpasszt, gyorsabban, mint bárki más, és az Arsenalnak pontosan ilyen kreativitásra van szüksége. Úgy gondolom, hogy a szurkolók a pályán szeretnék őt látni, az utolsó mérkőzésen is az ő nevét skandálták.”



Fotó: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images



„Kár, hogy Mesut nem játszik. Mindenki a fizetésére koncentrál, és megértem azt is, hogy miért. De pazarlás a tehetségét és a kreativitását figyelmen kívül hagyni. Néhány nappal a nyári átigazolási időszak előtt beszéltem az Arsenallal, és meséltem Mesut érzéseiről, hogy maradni szeretne, hiszen nagyon szereti a klubot. Soha nem mondták, hogy nem fog játszani. Ez mindannyiunk számára meglepetés volt, ami egyértelműen nagyon megviselte.”

Forrás: talksport.com

Borítókép: James Williamson - AMA/Getty Images