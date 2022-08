Alfred Schreuder az ESPN-nek adott nyilatkozatában beszélt Anthony helyzetéről is, ebben pedig nem volt köszönet:

„Minden a pénzról szól… Úgy gondolom, ez nagyon szomorú.”



„De így működik a világ. Nagyon sajnálatos, nem tudom elfogadni, hogy így mennek a dolgok.”

Az utóbbi napokban felgyorsultak az események Anthony Manchester Unitedhez való csatlakozásával kapcsolatban. A hírek szerint az Ajax elfogadott egy közel 100 millió eurós ajánlatot, a személyes feltételekről pedig már korábban megegyeztek a játékossal, így semmi akadálya, hogy létrejöjjön a transzfer.

Ajax manager Schreuder comments on Antony deal close to being done: “Everything is about money… I think this is sad”, tells @ESPNnl. #MUFC



“But this is our world, it's very sad and I don't approve that these things at all”. @TheEuropeanLad pic.twitter.com/FXd0yzlTqI