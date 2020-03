Paul Scholes reakciója örökké a TV-történelem egyik legnagyobb pillanata marad.



Scholes és Gerrard a BT Sport stúdiójában vendégeskedett. A Liverpool legendája pedig épp arról beszélt, hogy neki soha nem jött össze a bajnoki cím a karrierje során. Ennek hallatán a United korábbi klasszisa megpróbálta visszatartani az érzelmeit, azonban ez nem igazán sikerült neki, Minden az arcára volt írva.

Throwback to Paul Scholes' reaction when Steven Gerrard says he hasn't won the Premier League... one of the greatest TV moments of all time. Legend! #mufc https://t.co/wyMZtm8PP2