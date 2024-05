A Manchester United 2-1-re győzött az angol labdarúgó FA Kupa döntőjében a Manchester Cityvel szemben, az MU két gólját két fiatal, Alejandro Garnacho és Kobbie Mainoo szerezte. Utóbbi a meccs embere díjat is megkapta, nem érdemtelenül, hiszen remek teljesítményt rakott le a Wembley gyepére. A 19 esztendős angol középpályásebben a szezonban robbant be a köztudatba, a szerepeltetése nagyban volt köszönhető a rengeteg sérültnek, de élt a bizalommal és most már a klub egyik legértékesebb játékosának tartják.

Paul Scholes: “Don't waste your time with comparison between me and Kobbie Mainoo…”



“He is 10 times the player I was at 19”.



"Just love the way he receives ball, calmness, awareness of what's around him and big goals in big games. He’s special and he's f*cking Red!”. pic.twitter.com/XpxaYjgz3h