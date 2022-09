Paul Scholes, a manchesteriek korábbi klasszis középpályása elmondta, Casemiro passzjátéka nagyon meglepte, amikor az megérkezett Madridból.

A 30 éves brazilt nagy meglepetésre szerződtette az angol klub. A védekező középpályás elsősorban a fizikai adottságait és a remek pozíciós játékát használta ki Madridban, most azonban egy újabb aspektusban nyújt kiemelkedőt.

Paul Scholes elismerően nyilatkozott a BT Sportnak:

„Kicsit meglepett a mélységi passzaival és a passztávolságával. Inkább egy labdaszerző középpályásnak gondoltam, aki átadta az irányítást Kroosnak és Modricnak. Most azonban látom, hogy több van a játékában és új oldaláról is megismerhetjük őt.”

Casemiróért 60+10 millió fontot fizetett a Manchester United.

