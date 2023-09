Paul Scholes elárulta, hogy azt hitte, meg vannak számlálva a napjai a Manchester Unitednél, amikor Sir Alex Ferguson 2001-ben leigazolta Juan Sebastian Veront.

Ferguson megdöntötte az angol átigazolási rekordot, amikor 28,1 millió fontért szerződtette az argentin középpályást a Laziótól, Veron akkor 26 éves volt, és pályafutása fénykorát élte. Hatalmas hírnévvel érkezett, hiszen kulcsjátékosa volt annak a Lazio-csapatnak, amely Sven Goran Eriksson vezetésével az 1999/2000-es szezonban nyerő szériában volt.

A középpályás az Old Traffordon töltött első napjaiban úgy tűnt, hogy a nagy összegű átigazolási díjat már be is váltotta, hiszen szeptemberben három gólt szerezve elnyerte a Premier League hónap játékosa díjat. Veron azonban küzdött az eredményességgel, és képtelen volt teljesen alkalmazkodni a Premier League futballhoz, annak ellenére, hogy a Bajnokok Ligájában erős teljesítményt nyújtott. Az argentin két évvel a szerződtetése után távozott a klubtól, hogy a Chelseahez csatlakozzon, amelyet akkoriban Roman Abramovich vett át.

Sérülésproblémák korlátozták a Stamford Bridge-en mutatott teljesítményét, és José Mourinho egy évvel későbbi érkezésekor gyorsan kölcsönadta őt. Scholes nyíltan beszélt arról a pillanatról, amikor Veron aláírt - úgy vélte, az ő ideje lejárt Manchesterben.

„Amikor Veron aláírt hozzánk, a karrierem azon szakaszában sokat gondolkodtam azon, hogy milyen támadó középpályás vagyok. Nagyon hasonló játékosok voltunk. Imádtam őt, hihetetlenül jó futballistának tartottam, amióta a Lazióban láttam. 28-30 millió fontért igazoltuk le. Azt gondoltam, 'Igen, lehet, hogy most mennem kell'. Persze, hogy el kell menned. Szerződtettek egy ilyen briliáns játékost, és egyből az van benned, hogy vajon fel tudok nőni ehhez a kihíváshoz? Ez egy másfajta mentalitás, nem igaz? Mondhattam volna, hogy rendben, ennyi volt, megyek. Vagy lehajtod a fejed és megpróbálsz mindent megtenni.”

Scholes további 12 évig maradt a Manchester Unitednél - egy kis szünettel a kettő között, amikor 2011-ben rövid időre visszavonult. Ferguson örülhet, hogy az angol középpályás nem ment sehova.

Borítókép: Michael Regan/Getty Images