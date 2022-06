A Liverpool ásza, Mohamed Salah a Liverpool egyik riválisához szerződhet, miután eldöntötte, hogy szeretne a Premier League -ben maradni, de a szerződési tárgyalásai elakadtak a klubbal.

A 29 éves játékos a Bajnokok Ligája múlt heti döntője előtt azt mondta, hogy a következő szezonban is a Liverpoolnál marad, de az azt következendő időszak még kérdéses. Az Athletic értesülései szerint, Salah továbbra is a Premier League-ben szeretne maradni, amikor lejár jelenlegi szerződése, és a Liverpool riválisa ki is szemelte már az egyiptomi sztárt.

A look at potential ins/outs at #LFC this summer, includes some details on Mohamed Salah's contract situation.

Unless he receives a significantly improved offer he intends to leave on a free transfer in 2023 and would look to stay in the PL. https://t.co/PfwCXjaHzr