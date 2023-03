Bukayo Saka továbbra is lenyűgözően szerepel az Arsenalban, arról nem is beszélve, hogy a csapat vezeti a bajnokságot.



A keret egyik legfontosabb játékosa idén már 12 gólt és 10 gólpasszt jegyez a Premier League-ben, ami csodás teljesítmény.

A 21 éves játékosra a klub korábbi védője, Kolo Touré is felfigyelt.

„Csak egy dolgot mondhatok. Azt tanácsolom az Arsenalnak, hogy írjon alá egy hosszútávú szerződést Sakával. Mondjuk egy 10 éveset!”



„Az egyik hiba, amit elkövetett az Arsenal az elmúlt évek során, hogy elengedte legjobbjait. Ezt most nem szabad engedni!” – mondta a Sky Sportsnak Touré, aki legutóbb a Wigan menedzseri feladatait látta el.

