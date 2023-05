Mostanra Pep Guardiola tanítványai helyett akár Mikel Arteta csapata is lehetne a bajnok, aminél visszatekintve valami megtört a Liverpool elleni 2-2-s döntetlen során, ahol kétgólos előnyről sikerült hasra esni. Noha akkor még nem dőlt el semmi, egy győzelem az Anfield Roadon elképesztő mentális lökést adhatott volna Mikel Arteta fiainak a hajrára, és a City elleni sorsdöntő összecsapásra is, ahol az év egyik legfájóbb kudarcát kellett átélniük az ágyúsoknak.

Az ettől függetlenül mindvégig erőn felül teljesítő, emberek szimpátiáját teljes joggal kiérdemlő, de a végjátékra egyszerűen minden szempontból elfáradó együttestől Bukayo Saka – aki szerződést hosszabbított a fanatikusok legnagyobb örömére – mesélt arról, milyen érzések kavarognak benne.

„A helyes irányba haladunk, mint amilyen ez is [mutat egy felfelé ívelő mozdulatot a kezével]. Sok változást láttam [az évek alatt]. Komolyabban beszélve erről a szezonról, iszonyatosan fáj. Még akkor is, ha csak arra gondolok, hogy végződött és milyen lehetett volna. De, amit biztosan tudok, hogy az elmúlt 2-3 esztendőben rengeteget fejlődött a klub és a csapat.”

„Az idő a mi oldalunkon áll. Ha ránk néznek, láthatják, hogy rengeteg fiatal játékosunk van. Éhesek vagyunk, sokunk nem nyert trófeákat az Arsenallal, szóval nagy dolgokat akarunk elérni. Ha figyelik a kommunikációinkat, láthatják, hogy győzni akarunk, és itt szeretnénk ezt megtenni.”

A fiatal angol szélső afelől is megnyugtatta a szurkolókat, hogy nem kell aggódniuk miatta, mert jól érzi magát fizikálisan, annak ellenére is, hogy a védők néha piszkos módszerekkel igyekszik elvenni tőle a labdát.

