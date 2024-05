Pep Guardiola már az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában - miután a Manchester City sorozatban négyszer lett bajnok - is elárulta, 2025-ben úgy érzi, közelebb áll majd a távozáshoz, mint a maradáshoz. A spanyol menedzser szerződése 2025 nyaráig szól, és egyre több sajtóhír szól arról, hogy nem újítja meg majd kontraktusát, hanem elhagyja az angol gárdát. A Sports Mail újságírója, Jack Gaughan épp arról számolt be, hogy a City egy 10 éves, csillagászati összegű szerződést szándékozott ajánlani az 53 éves trénernek, viszont ő nem fogadta ezt el, mert új kihívásokra vágyik.

BREAKING | Pep Guardiola is set to LEAVE Man City at the end of next season, despite the club wanting him to stay, reports @MailSport! pic.twitter.com/nqE49u4AHX