Pep Guardiola a hetedik, egyben legeredményesebb szezonját tudhatja maga mögött a Manchester City kispadján.



A tekintélyes Guardian szerint azonban a csoda nem tarthat örökké, az információik szerint a mester nem hosszabbítja meg 2025-ben lejáró szerződését az angolokkal, így annak lejártával távozik a klubtól.

Akik régebb óta figyelemmel követik Pep karrierjét, tudhatják, hogy nem állnak távol tőle az ehhez hasonló lépések, ugyanis a Barcelonától is úgy távozott anno, hogy rajta kívül mindenki a maradását akarta.

A Manchester City számára nagy érvágás lenne a spanyol távozása, ugyanis a klub legsikeresebb időszaka vitathatatlanul hozzá kötődik. Hétéves tartózkodása alatt a klub ötször nyerte meg a Premier League-t.

