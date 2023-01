Paul Merson szerint a Manchester United pánikvásárlásba kezdett.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Manchester United megerősítette, hogy minimum április végéig nélkülözne kell Christian Eriksent, aki a Reading elleni FA-kupa mérkőzésen szenvedett bokasérülést.

A klub a dán pótlására a Bayern München játékosát, Marcel Sabitzert szemelte ki elsőként. A transzferszakértő, Fabrizio Romano szerint a 28 éves játékos örömmel csatlakozna Erik ten Hag csapatához.



„Ez a srác korábban nem volt a radaron. Eriksen éppen megsérült. Ez most egy pánikvásárlás, ebben biztos vagyok" - mondta az Arsenal korábbi középpályása a Sky Sportsnak.



„A Bayern első csapatának a közelébe sem jut. Ha nem játszik a csapatban, akkor az első számú klubok miért akarnánk őt a csapatukba? Jobbá fog tenni minket? Vannak már olyan játékosok, akik jobbnak nála? Véleményem szerint igen” – tette hozzá.



Sabitzert korábban a Chelsea-vel is szóba hozták, most azonban úgy tűnik, a Kékek nem akarják felvenni a versenyt a manchesteriekkel.

Borítókép: Roland Krivec/DeFodi Images a Getty Images