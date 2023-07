Az NBA-sztár Russell Westbrook is tagja lett annak a konzorciumnak, amely a tervek szerint átveszi a Premier League-ből kieső Leeds Unitedet.



A 49ers nevezetű befektetői csoport a San Francisco 49ers NFL-csapat pénzügyi befektetésekkel foglalkozó ága, ide csatlakozott most a kosaras is.

A csoport természetesen örül Westbrook csatlakozásának, hiszen ezáltal egy ismert embert sikerül bevonniuk, ami további figyelmet eredményez számukra, ami egy sportklubnál egyenesen arányos annak értékének növekedésével (lássuk csak Ryan Reynolds befolyását a Wrexham sikerére).

Úgy fest, a Leeds átvételi ügye lezárult, ám a felek még nem jelentették be a tulajdonosváltást. A hírek szerint a csoport 214 millió dollárt fizet a klubért.

