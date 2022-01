Roy Hodgson lett a hétfőn menesztett Claudio Ranieri utódja a Watford FC labdarúgócsapatának vezetőedzői posztján.

A klub keddi közleménye szerint a 74 éves szakvezető szerződése az idény végéig szól, de a bennmaradás kiharcolása esetén tárgyalni fognak a meghosszabbításáról. Hodgson korábban többek között a Liverpool FC, a Fulham, a West Bromwich Albion, a Crystal Palace és az Internazionale vezetőedzőjeként, valamint Svájc, Finnország és Anglia szövetségi kapitányaként is dolgozott.

The work has already begun pic.twitter.com/3fVW84Muay