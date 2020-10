Virgil van Dijkra, a Liverpool labdarúgójára térdműtét vár az Everton elleni bajnoki mérkőzésen elszenvedett sérülése miatt.

A holland válogatott futballistát már a szombati találkozó 11. percben le kellett cseréli, miután a hazaiak kapusa, Jordan Pickford elkaszálta őt.



Az már akkor valószínűsíthető volt, hogy a durva szabálytalanságot nem ússza meg a Liverpool védelmének egyik oszlopa, de csak a vasárnapi vizsgálatokon derült ki, hogy súlyosan megsérültek a térdszalagjai, ezért meg kell operálni.



Jürgen Klopp, a Premier League-ben címvédő csapat vezetőedzője már a mérkőzés után aggodalmának adott hangot:



"Virgil folyamatosan játszik, nem is tudom, mióta. Játszik fájdalommal, játszik minden mással, de most nem tudta folytatni. Ez nem jó" - mondta a német tréner.



A klub honlapja szerint egyelőre nem lehet pontosan tudni, mennyi időt kell kihagynia a 29 éves középhátvédnek, de az angol sportmédia úgy értesült, hogy hét-nyolc hónapról van szó, vagyis optimális esetben május közepén léphetne ismét pályára.



Ugyancsak megsérült Thiago Alcantara, akibe Richarlison "szállt bele" csúnyán. Emiatt az Everton játékosát ki is állították a 90. percben.

Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images