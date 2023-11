Egy hír, aminek nagyon nem örülnek a címvédő manchesteriek: Erling Haaland bokasérülést szenvedett a norvég válogatottnál.

A csatár a kispadról állt be a barátságos mérkőzésen, amelyet végül 2-0-ra nyert meg csapata, de a City szurkolói és Pep Guardiola menedzser is dühös lesz a történtek miatt. Haaland néhány perccel a vége előtt került a földre. A válogatott orvosa, Ola Sand utalt arra, hogy a 23 éves játékosnak ugyanaz a bokája sérült meg, amivel már korábban is voltak problémái.

A csapatorvos szerint "a bokája egy kissé kifordult, pont ahol sérülékeny. Rögtön nagyon fáj, aztán elég gyorsan elmúlik. Majd hamarosan meglátjuk, hogy miként alakul".

A Manchester City legközelebb a Liverpool ellen vív fontos mérkőzést az angol bajnokságban.

Borítókép: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images