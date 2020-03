Wayne Rooney, a válogatott korábbi csapatkapitánya szerint túlságosan későn függesztették fel az angol labdarúgó-bajnokságokat és kupasorozatokat a koronavírus-járvány miatt.

A férfiak és a nők bajnoki és kupaküzdelmeinek szüneteltetéséről pénteken döntöttek, miután az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta is megbetegedett.

"Miért vártak péntekig? Miért kellett Artetának megbetegednie, hogy megszülessen a helyes döntés?" - tette fel kérdéseit a The Sunday Times című lapban megjelent kolumnás cikkében az angol válogatott és a Manchester United korábbi kapitánya.



Hozzátette: a játékosok, a stábtagok és a családtagjaik számára aggasztó volt az elmúlt hét, mert a felelős vezetés hiánya érződött a szövetség (FA), a Premier League, valamint a kormány részéről is.



"A helyes döntés megszületéséig úgy tűnt, az angol labdarúgókat tengerimalacokként kezelik" - írta.



Rooney emlékeztetett, hogy például a teniszt, a Forma-1-et, a rögbit, a golfot, valamint más országban a labdarúgást már beszüntették, amikor az angol futballistákat még mindig a folytatásra utasították. A játékos szerint ennek elsősorban a pénzhez, vagyis az angol labdarúgás kirívóan magas bevételeihez van köze, de amikor az emberek életét valami veszélyezteti, nem szabad, hogy ez legyen az elsődleges.



A másodosztályú Derby County futballistája közölte, hogy örömmel játszanának akár szeptemberig is, ha a szezont a halasztások után addig kellene folytatniuk, hiszen ez a feladatuk.



"Ha tudjuk, hogy biztonságos játszani, és a nézők számára is biztonságos a környezet, akkor játszani fogunk" - szögezte le.



Emlékeztetett, hogy a következő világbajnokságot - 2022-ben Katarban - novemberben és decemberben rendezik. Így az idei kényszerhelyzetet ki lehetne használni, ha a mostani szezon a megszokottnál jóval később fejeződne be, a következő kettő pedig télen kezdődne - fűzte hozzá.

