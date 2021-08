Wayne Rooney Cristiano Ronaldo mellett játszott a Manchester Unitedben. Az egykori angol válogatott labdarúgó mondta el a véleményét, a portugál klasszis lehetséges Manchester City-be való igazolásáról.

A 36 éves Cristiano Ronaldo közölte a Juventusszal, hogy távozni szeretne, és a hírek szerint már folynak is a tárgyalások a Manchester City-vel. A spanyol AS értesülései szerint a támadó a személyes feltételekben már meg is egyezett az angol bajnokkal.

Wayne Rooney azonban nehezen tudja elképzelni, hogy Ronaldo a City-be igazol, tekintettel a történetére a Manchester Unitedben.

„Azt hiszem, Cristianónak nagyon jó öröksége van a Manchester Unitedben, és tudom, mennyire büszke játékosként és emberként. Nem tudom elképzelni, hogy a City-be igazoljon, de ez labdarúgás, így soha nem tudhatod. Voltak, akik meglépték már ezt, de szerintem Cristiano nem ilyen. Pénzügyileg természetesen biztos megérné neki, de valószínűbbnek tartom, hogy a PSG-be igazol.”

