A Manchester United új vezetőedzője szerette volna a stábjában látni Wayne Rooneyt, az angol legenda azonban visszautasította az ajánlatot.



A Manchester United csütörtökön jelentette be, hogy a következő szezontól az Ajax jelenlegi edzője, Erik ten Hag ül le a kispadjára.



Most a The Athletic arról ír, hogy az angol nagyklub felajánlotta Wayne Rooney -nak, hogy bekerüljön a Ten Hag stábjába. A Manchester United egykori támadósztárja azonban egyértelmű volt, és kijelentette, hogy csak egy újabb vezetőedzői állásért hagyja el a Derby Countyt.



A Sky Sportsnak adott interjújában Rooney kommentálta Ten Hag érkezését.



„Nyilvánvalóan hatalmas munka. Jó látni, hogy vezetőt választottak. A látottak alapján úgy tűnik, adnak neki egy kis időt. Biztos vagyok benne, hogy hagyják újjáépíteni a csapatot, mert ennek meg kell történnie” – mondta.



„Szerintem a szurkolóknak most türelmesnek kell lenniük, mert a válzotás nem az egyik napról a másikra fog történni, legalábbis nem olyan gyorsan, ahogy azt szeretnék. Tehát egy kis türelemre van szükségük mindaddig, amíg azt látják, hogy a fejlődés van és a játékosok a csapatért dolgoznak, hogy a következő három évben harcba szállhassanak a trófeákért” – tette hozzá.



Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Facebook.com/DerbyCounty