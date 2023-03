Wayne Rooney gratulált Harry Kane-nek, azt követően, hogy a csatár megdöntötte az angol válogatott színeiben felállított gólrekordját.



Egy ideje már várható volt, hogy Harry Kane válik Anglia minden idők legtöbb gólt szerző játékosává, erre azonban a világbajnokságon még nem került sor. Nem úgy, mint a 2023-as válogatott szezon rajtján, ahol a játékos az olaszok ellen szerzett góljával a lista élére ugrott. Kane az Eb-selejtező első mérkőzésén értékesített magabiztosan egy büntetőt, amivel meg is nyerte hazájának a találkozót. A Tottenham labdarúgója ezzel az angolok legjobb gólszerzőjévé vált.



A korábbi csúcsot Wayne Rooney tartotta. Az egykori játékos még 2015-ben adta át Bobby Charlton rekordját a múltnak, ezen a találkozón pedig már ott volt Kane is.



A Manchester United legendája természetesen látta egykori csapattársa rekorddöntését, és közösségi oldalán azonnal reagált is arra.



„Gratulálunk Harry Kane-nek, hogy Anglia minden idők legjobb góllövője lett” – írta Rooney az Instagramján.



„Tudtam, hogy nem fog sokáig tartani, de ez gyors volt. Nagyszerű ember, hihetetlen gólkirály és egy angol legenda. Gratulálok Harrynek!” – tette hozzá.

Borítókép: Shaun Botterill/Getty Images