Wayne Rooney, a Derby County menedzsere nem tagadja, hogy egyszer vissza akar térni a Manchester Unitedhez.



A most 36 éves Wayne Rooney játékospályafutása nagy részét a Manchester Unitednél töltötte. A csatár a klub színeiben 559 mérkőzésen 253 gólt és 146 gólpasszt jegyzett. Jelenleg az angol a Derby County menedzsere, de azt mondja, álma, hogy egyszer egykori klubja vezetőedzője lehessen.



„Őszintén megvallom, az ok, amiért belevágtam az edzői karrierbe, a Manchester United volt” – mondta a The Sunnak.



„Szeretnék a Manchester United menedzsere lenni. Tudom, hogy még nem állok készen, de mindent meg kell terveznem, hogy egy napon megtörténhessen” – folytatta Rooney.



Rooney szerződése 2023-ig szól a Derbynél, amely a másodosztályban való bennmaradásért küzd.



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Alex Burstow/Getty Images